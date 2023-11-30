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В Казани перед Новым годом откроются 14 елочных базаров

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В Казани определили 14 площадок, на которых предприниматели откроют елочные базары перед Новым годом. Торговля разрешена с 1 декабря.

По данным комитета потребительского рынка горисполкома, бизнесмены могут самостоятельно принимать решение о сроках работы базаров. Традиционно продажа новогодних деревьев начинается после 10 декабря. Базары будут работать в ежедневном режиме примерно с 10 часов.

Продажа будет организована во всех районах столицы Татарстана. Полный перечень адресов елочных базаров приводит ИА «Татар-информ». Кроме того, продала новогодних деревьев будет организована на ярмарочных площадках.

Ранее сообщалось, что государственный питомник для выращивания новогодних елей планируют устроить в поселке Аникино Томской области. На текущий момент выращиванием деревьев занимаются только частные питомники.

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