Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней

Захарова назвала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту абсурдом
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на ее пролет над территорией Болгарии последовал от проамериканских политиков, с точки зрения логики он непонятен. Об этом она сказала 30 ноября в интервью каналу «Россия 24».

«Я же и с гражданами Болгарии разговаривала, и с общественными деятелями, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики — это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли — в очередной раз учудили», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что данное решение находится вне логики и вне права.

По ее словам, невозможно понять, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не садится на территории Болгарии.

Тающая безопасность: что нужно знать об ОБСЕ
России в третий раз отказывают в визах для посещения конференций ОБСЕ

Ранее в этот день Захарова заявила, что запрет Софией пролета российского борта, в котором она находилась, является трактовкой собственных русофобских идей и идеологий властей страны. Речь идет о рейсе, которым делегация МИД РФ во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым летела в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое проходит 30 ноября и 1 декабря. Предполагалось, что Болгария даст разрешение на пролет российского борта над своей территорией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что позиция болгарских властей, запретивших пролет самолета с официальным представителем МИД РФ над территорией страны, абсурдна и вряд ли может быть чем-то объяснена.

Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября). В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023