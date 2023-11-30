Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на ее пролет над территорией Болгарии последовал от проамериканских политиков, с точки зрения логики он непонятен. Об этом она сказала 30 ноября в интервью каналу «Россия 24».

«Я же и с гражданами Болгарии разговаривала, и с общественными деятелями, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики — это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли — в очередной раз учудили», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что данное решение находится вне логики и вне права.

По ее словам, невозможно понять, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не садится на территории Болгарии.

Ранее в этот день Захарова заявила, что запрет Софией пролета российского борта, в котором она находилась, является трактовкой собственных русофобских идей и идеологий властей страны. Речь идет о рейсе, которым делегация МИД РФ во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым летела в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое проходит 30 ноября и 1 декабря. Предполагалось, что Болгария даст разрешение на пролет российского борта над своей территорией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что позиция болгарских властей, запретивших пролет самолета с официальным представителем МИД РФ над территорией страны, абсурдна и вряд ли может быть чем-то объяснена.

Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября). В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.