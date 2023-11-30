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Блогер из США разработал уменьшенную на 60% версию PlayStation 5

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Фото: youtube.com
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Блогер из США создал кастомизированную модель игровой приставки PlayStation 5 (PS5). Tiny PlayStation 5, как называет ее разработчик, меньше оригинала на 60%. О этом сообщает автор в своем YouTube-канале «Not From Concentrate» 29 ноября.

Разработчик пояснил, что PS 5 слишком громоздкая и неудобная для переноски, что и мотивировало его разработать свою версию на основе консоли ревизии CFI 1200. В Tiny PlayStation 5 также учтены все технические аспекты, включая системы охлаждения, питания и подключения. Кастомная версия игровой консоли справляется с охлаждением, разница с оригинальной составляет всего несколько градусов.

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Также энтузиаст отметил, что некоторые детали были заменены в соответствии с новыми требованиями. Например, Tiny PS5 получила модифицированную систему охлаждения с радиатором Blackridge и вентилятором Noctua, а также блок питания мощностью 250 Вт от HD Plex. Часть пространства экономит и внешний дисковод, который теперь находится в другом корпусе. Помимо этого автор добавил к игровой приставке и дополнительные опции, включая подставку для подзарядки геймпадов.

Ранее, 10 октября, японская корпорация Sony также анонсировала обновленную и уменьшенную версию игровой приставки PlayStation 5. Аналог от Sony меньше оригинальной версии PS 5 на 30%.

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