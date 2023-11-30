Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг, 30 ноября.

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В этот же день российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью, а днем ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Ростовской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.