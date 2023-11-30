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Полиция в Норильске задержала подозреваемого в нескольких нападениях

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Фото: соцсети
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Полицейские в Норильске задержали предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью троим граждан. Об этом Telegram-канал «112» сообщил 30 ноября.

31-летнего мужчину обнаружили на месте предполагаемого последнего преступления, где он напал на соседа. Правоохранители провели у подозреваемого обыск.

«Из квартиры подозреваемого изъяли ножи, книги по магии, топор с надписью «средство от головной боли» и много других странных предметов. В ближайшее время его допросят следователи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшее время подозреваемого допросят следователи.

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Ранее в этот день стало известно, что неизвестный мужчина напал на пенсионера в подъезде жилого дома в Норильске. Кроме того, аналогичные нападения были совершены на мужчину и женщину, которых позднее госпитализировали.

Никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника.

О спасении одного из раненых рассказала 14-летняя Ксения. Школьница выполнила просьбу пострадавшего — вызвала ему скорую помощь.

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