Полиция в Норильске задержала подозреваемого в нескольких нападениях

Полицейские в Норильске задержали предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью троим граждан. Об этом Telegram-канал «112» сообщил 30 ноября.

31-летнего мужчину обнаружили на месте предполагаемого последнего преступления, где он напал на соседа. Правоохранители провели у подозреваемого обыск.

«Из квартиры подозреваемого изъяли ножи, книги по магии, топор с надписью «средство от головной боли» и много других странных предметов. В ближайшее время его допросят следователи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшее время подозреваемого допросят следователи.

Ранее в этот день стало известно, что неизвестный мужчина напал на пенсионера в подъезде жилого дома в Норильске. Кроме того, аналогичные нападения были совершены на мужчину и женщину, которых позднее госпитализировали.

Никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника.

О спасении одного из раненых рассказала 14-летняя Ксения. Школьница выполнила просьбу пострадавшего — вызвала ему скорую помощь.