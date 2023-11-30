В Омской области отремонтируют 52 школы за три года

В Омской области в ближайшие три года планируется отремонтировать 52 школы. На эти цели с учетом федеральных средств заложено 6 млрд рублей, заявил глава региона Виталий Хоценко в обращении к законодательному собранию в четверг, 30 ноября.

«В дополнение к этому с 2024 года начнем пятилетнюю областную программу по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций. Планируем охватить более тысячи школ и детских садов», — сказал губернатор, его цитату приводит ИА «Омскрегион».

В 2023 году в Омской области построили два детских сада, в следующем году стартует строительство еще двух. Также свои двери открыла новая школа в поселке Черлак, она рассчитана на 250 учеников. До конца года в областном центре и поселке Горьковском достроят еще две школы.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Омске с начала 2023 года отремонтировали здания восьми спортивных учреждений. Все они подведомственны департаменту молодежи, физической культуры и спорта.