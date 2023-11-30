Девять случаев бешенства зарегистрировали в Псковской области за год

С начала 2023 года в Псковской области зарегистрировали девять случаев бешенства. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева.

Только в Великолукском районе выявили три случая бешенства. Болезнь подтвердили у двух енотов и лисы. В Пскове и Бежаницком районе опасный вирус обнаружен в патологических пробах котов. В Новоржевском районе бешенством заразилась енотовидная собака. В Опочецком районе заражение подтвердили у собаки и бобра. В Новосокольническом районе обнаружена больная лиса.

Емцев отметил, что при выявлении случая заражения на территориях вводится карантин. На текущий момент ограничения действуют в Новоржевском районе.

22 ноября сообщалось о введении карантина по бешенству в двух районах Пензенской области. Местным жителям запрещено лечить восприимчивых животных, а также вывозить животных.