Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России в организации
Всемирная федерация бадминтона (ВФБ) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР). Соответствующее сообщение появилось 30 ноября на сайте ВФБ.
«Решение было принято на заседании Совета ВФБ 11 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.
Его подтверждение ожидается на годовом общем собрании федерации, которое состоится в 2024 году в китайском городе Чэнду.
По данным ВФБ, Национальная федерация бадминтона России, включив в свой состав представительства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, нарушила условия членства.
Как уточняется, организация позволит российским спортсменам участвовать в играх в нейтральном статусе. Кроме того, ВФБ намерена внести изменения в свои процедуры, которые позволят таким игрокам регистрироваться напрямую.
В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских паралимпийцев к участию в Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Тогда Генеральная ассамблея комитета провела голосование за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), в результате которого было приостановлено членство России в организации.
В августе ВФБ сообщила о своем намерении допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. Так, спортсмены после подачи заявки на участие в турнирах должны будут пройти комплексную проверку.
В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациях допускать к участию в соревнованиях тех спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Тогда также последовали рекомендации не допускать до соревнований связанных с российской армией и органами безопасности спортсменов.