Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России в организации

0
Фото: ТАСС/Junior Lago/Fotoarena via ZUMA Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная федерация бадминтона (ВФБ) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР). Соответствующее сообщение появилось 30 ноября на сайте ВФБ.

«Решение было принято на заседании Совета ВФБ 11 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Его подтверждение ожидается на годовом общем собрании федерации, которое состоится в 2024 году в китайском городе Чэнду.

По данным ВФБ, Национальная федерация бадминтона России, включив в свой состав представительства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, нарушила условия членства.

Как уточняется, организация позволит российским спортсменам участвовать в играх в нейтральном статусе. Кроме того, ВФБ намерена внести изменения в свои процедуры, которые позволят таким игрокам регистрироваться напрямую.

«МОК сам образумится со временем, иначе будет раскол»
Почетный президент ОКР Александр Жуков — о кризисе олимпийского движения, участии в Играх-2024 в Париже и оттоке молодых спортсменов

В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских паралимпийцев к участию в Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Тогда Генеральная ассамблея комитета провела голосование за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), в результате которого было приостановлено членство России в организации.

В августе ВФБ сообщила о своем намерении допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. Так, спортсмены после подачи заявки на участие в турнирах должны будут пройти комплексную проверку.

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациях допускать к участию в соревнованиях тех спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Тогда также последовали рекомендации не допускать до соревнований связанных с российской армией и органами безопасности спортсменов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023