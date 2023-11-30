Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева
Сюжет:

Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента

Reuters: у Демпартии нет «плана Б» на случай выхода Байдена из предвыборной гонки
0
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Демократической партии США нет запасного плана действий на тот случай, если американский лидер Джо Байден по какой-либо причине откажется от участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает Reuters.

Байден, устранив остальных серьезных претендентов на участие в президентской гонке от демократов, намерен баллотироваться на второй срок, несмотря на слабые результаты опросов общественного мнения и вопросы к его возрасту.

Сторонники действующего американского лидера, ссылаясь на его послужной список, утверждают, что Демократической партии не нужен запасной план, чтобы победить вероятного кандидата от республиканцев экс-президента США Дональда Трампа.

При этом вице-президент США Камала Харрис, также испытывающая проблемы с рейтингом, вероятно, не сможет полностью заменить Байдена в предвыборной гонке, так как другие демократы, вероятно, также выдвинут свои кандидатуры, если действующий американский лидер прекратит свою кампанию.

«Плана Б не существует. Если бы он [Байден] ... вдруг не стал баллотироваться, все, кого вы знаете, стали бы баллотироваться. Вице-президент никого не пугает», — заявил Reuters высокопоставленный демократ.

Агентство также напомнило, что Байден долгое время считал себя демократом, обладающим наибольшим шансом победить Трампа, однако опрос Reuters/Ipsos от 7 ноября показал, что рейтинг одобрения действий нынешнего лидера США составляет 39%, что является самым низким показателем с апреля.

Подкупательная способность: Байден получил от произраильского лобби $4 млн
Эксперты видят в этом причину американской поддержки действий ЦАХАЛ в секторе Газа

Накануне издание Axios сообщило, что негативная реакция американских избирателей арабского происхождения может поставить под угрозу переизбрание Байдена в большинстве колеблющихся штатов в 2024 году. Так, арабское население проживает в штатах Мичиган, Вирджиния, Джорджия, Аризона и Пенсильвания, и, несмотря на то, что надежных статистических данных о количестве зарегистрированных избирателей нет, даже незначительные изменения могут повлиять на результаты будущих выборов.

До этого, 20 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила о потере Байденом поддержки среди миллениалов (тех, кто родился с 1980-х до конца 1990-х годов) и представителей поколения Z (тех, кто родился с конца 1990-х до начала 2010-х годов), поскольку не может найти с ними общий язык. Как отметил глава политической организации «Молодые демократы Университета Эмори» Даниэл Парр, президент США «выглядит оторванным от реальности».

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, рейтинг одобрения президента снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023