Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента

У Демократической партии США нет запасного плана действий на тот случай, если американский лидер Джо Байден по какой-либо причине откажется от участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает Reuters.

Байден, устранив остальных серьезных претендентов на участие в президентской гонке от демократов, намерен баллотироваться на второй срок, несмотря на слабые результаты опросов общественного мнения и вопросы к его возрасту.

Сторонники действующего американского лидера, ссылаясь на его послужной список, утверждают, что Демократической партии не нужен запасной план, чтобы победить вероятного кандидата от республиканцев экс-президента США Дональда Трампа.

При этом вице-президент США Камала Харрис, также испытывающая проблемы с рейтингом, вероятно, не сможет полностью заменить Байдена в предвыборной гонке, так как другие демократы, вероятно, также выдвинут свои кандидатуры, если действующий американский лидер прекратит свою кампанию.

«Плана Б не существует. Если бы он [Байден] ... вдруг не стал баллотироваться, все, кого вы знаете, стали бы баллотироваться. Вице-президент никого не пугает», — заявил Reuters высокопоставленный демократ.

Агентство также напомнило, что Байден долгое время считал себя демократом, обладающим наибольшим шансом победить Трампа, однако опрос Reuters/Ipsos от 7 ноября показал, что рейтинг одобрения действий нынешнего лидера США составляет 39%, что является самым низким показателем с апреля.

Накануне издание Axios сообщило, что негативная реакция американских избирателей арабского происхождения может поставить под угрозу переизбрание Байдена в большинстве колеблющихся штатов в 2024 году. Так, арабское население проживает в штатах Мичиган, Вирджиния, Джорджия, Аризона и Пенсильвания, и, несмотря на то, что надежных статистических данных о количестве зарегистрированных избирателей нет, даже незначительные изменения могут повлиять на результаты будущих выборов.

До этого, 20 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила о потере Байденом поддержки среди миллениалов (тех, кто родился с 1980-х до конца 1990-х годов) и представителей поколения Z (тех, кто родился с конца 1990-х до начала 2010-х годов), поскольку не может найти с ними общий язык. Как отметил глава политической организации «Молодые демократы Университета Эмори» Даниэл Парр, президент США «выглядит оторванным от реальности».

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, рейтинг одобрения президента снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.