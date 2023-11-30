Подросток на тракторе насмерть сбил двухлетнюю сестру в Алтайском крае

Следственный комитет в Алтайском крае возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки. Ребенка выступающей частью трактора задел ее старший брат.

Трагедия произошла 30 ноября в селе Долинка Благовещенского района. По данным следствия, 15-летний мальчик выполнял хозяйственные работы на территории частного домовладения. Управляя трактором, он задел девочку выступающей деталью кузова. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, пишет altapress.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении грузовика «ЗиЛ» и BMW на дороге в Самаре. Травмы получили три человека, в том числе девочка-подросток.