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Врач развеял популярный миф о полезных для зрения продуктах

Офтальмолог Меркулова: полезные свойства моркови и черники для глаз преувеличены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Польза черники и моркови для зрения преувеличена. Об этом 30 ноября рассказала Lenta.Ru офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова.

По словам медика, указанные продукты содержат витамины группы B, PP и C, бета-каротины, а также лютеин и зеаксантин.

Содержащийся в моркови бета-каротин при попадании в организм превращается в витамин A, который благотворно влияет на синтез радопсина, который является основным зрительным пигментом. Дополнительный витамин А помогает людям, страдающим тяжелыми наследственными заболеваниями глаз, например с пигментным ретинитом.

Кроме того, в овоще содержатся необходимые для нормальной работы сетчатки лютеин и зеаксантин. Эти элементы защищают оболочку глаз от ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.

При этом Меркулова уточнила, что для поступления в организм необходимого количества полезных веществ человеку в день нужно съедать несколько килограммов черники и моркови, что маловероятно.

«Нужно помнить, что эти вещества необходимы для нормальной работы сетчатки глаза и организма в целом, но никакие имеющиеся заболевания черника и морковь не вылечат», — подчеркнула врач, добавив, что для поддержания хорошего зрения и профилактики заболеваний глаз важнее здоровый образ жизни и регулярные осмотры у специалиста.

В качестве профилактики медик также предложила принимать курсами витаминно-минеральные комплексы.

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Накануне офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян назвала утверждение о том, что ношение очков ухудшает зрение, мифом. Она предупредила, что отказ от ношения очков приводит к перенапряжению глазных мышц, которое способствует еще большему снижению зрения.

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