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Похолодание и осадки спрогнозировали в Липецкой области до конца недели

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В ближайшие три дня Липецкая область окажется в тыловой части сезона. В регионе ожидаются понижение температуры воздуха и осадки.

Согласно прогнозам Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 декабря существенных осадков не ожидается. Умеренный снег начнется в дневные часы. Скорость ветра составит до 13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем ожидается 0…-5 градусов. Об этом пишет GOROD48.

Среднесуточная температура в ближайшие дни составит -3…-6 градусов. Это соответствует климатической норме. Наиболее теплая погода 1 декабря наблюдалась в 2012 году, тогда воздух прогрелся до +12 градусов. Рекорд по холоду был установлен в 1998 году, когда температура опустилась до -29 градусов.

Ранее в этот день сообщалось о шторме на Курильских островах, в результате которого было повреждено рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный» на острове Итуруп. В одном из зданий оказалась пробита стена и снесены ворота.

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