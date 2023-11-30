Похолодание и осадки спрогнозировали в Липецкой области до конца недели

В ближайшие три дня Липецкая область окажется в тыловой части сезона. В регионе ожидаются понижение температуры воздуха и осадки.

Согласно прогнозам Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 декабря существенных осадков не ожидается. Умеренный снег начнется в дневные часы. Скорость ветра составит до 13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем ожидается 0…-5 градусов. Об этом пишет GOROD48.

Среднесуточная температура в ближайшие дни составит -3…-6 градусов. Это соответствует климатической норме. Наиболее теплая погода 1 декабря наблюдалась в 2012 году, тогда воздух прогрелся до +12 градусов. Рекорд по холоду был установлен в 1998 году, когда температура опустилась до -29 градусов.

Ранее в этот день сообщалось о шторме на Курильских островах, в результате которого было повреждено рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный» на острове Итуруп. В одном из зданий оказалась пробита стена и снесены ворота.