В Можге заменили 187 перегоревших светильников

В Можге (Республика Удмуртия) рабочие заменили 187 перегоревших светильников и установили 20 новых с начала 2023 года, рассказали в городской администрации, в четверг, 30 ноября.

Так в мэрии прокомментировали жалобы местных жителей на проблемы с уличным освещением. Там уточнили, что в текущем году из городского бюджета на замену ламп было выделено 1,76 млн рублей, пишет ИА «Сусанин».

Также в муниципалитете заявили, что осенью и зимой отключение освещения на улицах происходит по причине различных аварийных ситуаций. Это, в частности, короткое замыкание, обрыв проводов, проведение ремонтных работ на трансформаторных подстанциях.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии в 2024 году планируют начать ремонт глазовской межрайонной больницы. На эти цели направят 300 млн рублей, еще 60 млн будет выделено из бюджета республики.