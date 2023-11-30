Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

В Можге заменили 187 перегоревших светильников

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Можге (Республика Удмуртия) рабочие заменили 187 перегоревших светильников и установили 20 новых с начала 2023 года, рассказали в городской администрации, в четверг, 30 ноября.

Так в мэрии прокомментировали жалобы местных жителей на проблемы с уличным освещением. Там уточнили, что в текущем году из городского бюджета на замену ламп было выделено 1,76 млн рублей, пишет ИА «Сусанин».

Также в муниципалитете заявили, что осенью и зимой отключение освещения на улицах происходит по причине различных аварийных ситуаций. Это, в частности, короткое замыкание, обрыв проводов, проведение ремонтных работ на трансформаторных подстанциях.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии в 2024 году планируют начать ремонт глазовской межрайонной больницы. На эти цели направят 300 млн рублей, еще 60 млн будет выделено из бюджета республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023