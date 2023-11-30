Больницы Новосибирской области получат 46 единиц медоборудования

Медучреждения Новосибирской области в 2023 году получат более 40 единиц нового «тяжелого» диагностического оборудования. Об этом сообщает региональное правительство.

«Новое оборудование предназначено для качественной диагностики. В этом году предусмотрено приобретение и монтаж 46 единиц такой медтехники для более чем 25 медорганизаций», — говорится в сообщении.

В больницы поступит четыре аппарата МРТ, семь аппаратов КТ, три ангиографа, 18 рентген-аппаратов, 11 маммографов и три флюорографа. Технику приобретают в рамках нацпроекта «Здравоохранение», уточняет Sib.fm.

Подготовка помещений под новое оборудование находится на контроле у главврачей и руководства службы технического контроля и развития материально-технической базы.