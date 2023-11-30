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Вилла убитой в Турции россиянки стоила €2 млн

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Фото: РЕН ТВ
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Корреспондент «Известий» Натали Графчикова 30 ноября показала, как выглядят виллы на элитном курорте в турецком Бодруме, где проживала убитая россиянка Ирина Двизова со своей дочерью.

Виллы располагаются в элитном районе Бодрума — Акрополе.

«Здесь виллы продаются примерно по €2 млн. В сутки можно снять примерно за €1,5 тыс. Ирина как раз снимала такую виллу вместе с дочкой. Во дворе здесь бассейн, восемь комнат, два этажа и вид на горы», — рассказала корреспондент.

Двойное убийство: россиянка Ирина Двизова с дочерью застрелена в Бодруме
В причастности к трагедии подозревают бывшего мужа модели

28 ноября турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич — бывший муж Ирины, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позднее появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На записи видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

Источник из близкого окружения Двизовой сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой. Собеседник рассказал, что россиянка с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего мужа. Однако мужчина выследил их. Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.

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