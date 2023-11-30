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Партнеры Международного форума #МЫВМЕСТЕ представили треки своих программ

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Партнеры Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 30 ноября представили треки своих программ, в формировании и реализации которых принимали участие ведущие российские организации, обладающие экспертизой в сфере добровольчества и НКО.

Так, фонд «Росконгресс» представит свою тренд-сессию «Добровольчество как метод воспитания гармонично развитой личности». В рамках нее будут подняты вопросы социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем их интеграции в культурную среду и создания дополнительных образовательных возможностей.

Спикеры Федерального агентства «Россотрудничество» во время открытого диалога «Международное гуманитарное сотрудничество: векторы развития в современных реалиях» обсудят, почему в XXI веке добровольчество, гуманитарная программы и помощь развиваются так быстро? Кроме того, они затронут вопросы общественной дипломатии.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» представит свою сессию «Медиаполе в интернете: территория свободы или верховенство закона?» Эксперты поговорят о тонких гранях креативности и «треша» в медиаполе, а также обсудят баланс между государственным регулированием интернета и творчеством. При этом программа развития «Другое дело» президентской платформы сможет поощрить волонтеров. Тысячи добровольцев получат баллы, которые смогут потратить на саморазвитие, путешествия по стране и стажировки в ведущих компаниях.

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Национальная медиагруппа (НМГ) на сессии «Точка невозврата. Как не упустить подростка» расскажет, как сохранить доверие со своими детьми и как кино и сериалы влияют на выбор подростка в период становления личности. Министерство просвещения и АНО «Национальные приоритеты» представит сессию «Подводим вместе итоги Года педагога и наставника». На ней многочисленные представители экспертных организаций расскажут об итогах с сфере наставничества и поразмышляют о его перспективах в ближайшие 20 лет.

Всероссийское общественное движение (ВОД) «Волонтеры культуры» объединит более 150 добровольцев, влюбленных в культуры из 80 регионов. Главным событием съезда станет награждение победителей рейтинга «Лучший регион культурного добровольчества – 2023». ВОД «Волонтеры-медики» проведет встречу с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и подведет итоги конкурсов по направлениям деятельности с награждением победителей.

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) расскажет о своих лучших практиках и рекомендациях, а также о необходимости правильной подготовки документов. По словам председателя НСКВ Ирины Жуковой, корпоративное добровольчество стало неотъемлемой частью стратегий устойчивого развития не только бизнеса, но и городов и регионов.

Российский союз сельской молодежи откроет модный показ «Село на стиле» в рамках которого сельская молодежь представит традиционные костюмы, одежду от региональных дизайнеров с этнической тематикой, а также линейку проектного мерча. Маскотом программы выступит гусь Василий. Молодежь села также представит результаты первого года реализации своей программы и подведет итоги работы за 15 лет.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2020 года. Основная цель премии — поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям. Награду лучшим в финале, который состоится в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря в Москве, вручает президент Российской Федерации.

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