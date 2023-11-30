Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера

Израиль отозвал своего посла из Мадрида для консультаций из-за высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил израильский министр иностранных дел Эли Коэн.

Ранее этим днем Санчес заявил о «неверных действиях Израиля» в секторе Газа.

«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», — написал Коэн в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с заявлением Санчеса поручил министру иностранных дел Эли Коэну пригласить посла Испании в стране.

До этого, 16 ноября, Санчес указал на то, что ответ Нетаньяху на атаку палестинского исламистского движения ХАМАС был ошибочным, крайне непропорциональным. Он осудил атаку ХАМАС, но при этом отметил, что Израиль не соблюдает международное гуманитарное право, проводя операцию в секторе Газа. Позиция политика спровоцировала дипломатический кризис в отношениях с Израилем.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.