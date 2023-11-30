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Проводник по геолокации переправлял двух призывников через границу Украины

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинские пограничники задержали двух мужчин 27 и 29 лет, которые пытались незаконно пересечь границу при помощи проводника, отслеживавшего их передвижения по геолокации. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила государственная пограничная служба Украины на своем сайте.

Мужчины призывного возраста — киевлянин и черновчанин — пытались пересечь молдавско-украинскую границу на ее приднестровском участке в Раздельнянском районе Одесской области. Однако они были задержаны за 600 м у границы.

«Каждый из мужчин по прибытии в пункт назначения должен был оплатить организатору $3 тыс. О своей безопасности организатор позаботился заранее, ведь вел горе-путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию. Сам же находился за пределами Украины», — говорится в сообщении.

На задержанных составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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Ранее, 20 ноября, пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что на западе республики раскрыли схему незаконной переправки за границу уклонистов от службы в армии. Правоохранители установили, что пятеро преступников за денежное вознаграждение в сумме от $3 тыс. систематически переправляли мужчин, не желающих служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на территорию Молдавии.

Ранее в ноябре украинские правоохранительные органы предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. По версии следствия, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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