Шесть поликлиник отремонтируют в Астраханской области в 2024 году

В Астраханской области в 2024 году намерены отремонтировать шесть поликлиник. Об этом первый замминистра здравоохранения региона Светлана Смирнова рассказала в ходе прямого эфира в Центре управления регионом.

В Астрахани работы пройдут в филиале поликлиники № 5 на улице Полякова, детских филиалах поликлиник № 2 и № 3 на улицах Аксакова и Савушкина. Еще одну детскую и две взрослые поликлиники отремонтируют в Ахтубинске.

«Многие астраханцы уже приходят в обновленные поликлиники. Например, отремонтированы поликлиника № 1 на улице Богдана Хмельницкого, поликлиника № 3 на улице Боевой. Также обновили женскую консультацию поликлиники № 10», — добавила Смирнова.

Как уточняет «Астрахань 24», работы проводятся в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Всего с 2021 года по нему приведены в порядок 33 объекта.