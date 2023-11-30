Аналитики оценили перспективы использования приложения «Госуслуги» вместо паспорта

Интерес к использованию смартфона вместо паспорта может сподвигнуть некоторых россиян, которые скептически настроены к сдаче биометрии, побороть свои сомнения. Об этом рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, комментируя планирующиеся пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта в 2024 году.

«Если можно обойтись без паспорта, почему нет? Что касается биометрии, я бы не стал увязывать эти технологические подходы. Это разные вещи. Однако интерес к использованию смартфона вместо паспорта может сподвигнуть часть граждан, которые скептически настроены к сдаче биометрии, побороть свои сомнения. При этом я допускаю, что, если люди по-прежнему будут отказываться от сдачи биометрии, придется отказаться от этого требования, и использовать приложение можно будет без дополнительных обременений», — выразил мнение Ульянов.

Эксперт считает, что список ситуаций, в которых можно будет использовать приложение, будет расширяться. Он обратил внимание на то, что увеличение такого перечня потребует внедрения аппаратных средств считывания информации из приложений: то есть везде, где необходимо принимать приложения вместо паспорта, должны быть считыватели.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что с точки зрения технической высок риск сбоев, так как пока эта процедура еще не отработана.

«Сайт и приложение госуслуг несовершенны, тоже подвержены рискам сбоев, как и любые другие приложения и сайты. Поэтому во многих ситуациях людям проще носить с собой паспорт», — добавила она.

Ранее в этот день директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин сообщил «Известиям», что в следующем году россияне смогут получить целый ряд услуг без паспорта. В Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления, в котором определят жизненные ситуации, в которых граждане смогут использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности.