Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Аналитики оценили перспективы использования приложения «Госуслуги» вместо паспорта

Ульянов: для применения приложений вместо паспорта потребуются считыватели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интерес к использованию смартфона вместо паспорта может сподвигнуть некоторых россиян, которые скептически настроены к сдаче биометрии, побороть свои сомнения. Об этом рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, комментируя планирующиеся пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта в 2024 году.

«Если можно обойтись без паспорта, почему нет? Что касается биометрии, я бы не стал увязывать эти технологические подходы. Это разные вещи. Однако интерес к использованию смартфона вместо паспорта может сподвигнуть часть граждан, которые скептически настроены к сдаче биометрии, побороть свои сомнения. При этом я допускаю, что, если люди по-прежнему будут отказываться от сдачи биометрии, придется отказаться от этого требования, и использовать приложение можно будет без дополнительных обременений», — выразил мнение Ульянов.

Эксперт считает, что список ситуаций, в которых можно будет использовать приложение, будет расширяться. Он обратил внимание на то, что увеличение такого перечня потребует внедрения аппаратных средств считывания информации из приложений: то есть везде, где необходимо принимать приложения вместо паспорта, должны быть считыватели.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что с точки зрения технической высок риск сбоев, так как пока эта процедура еще не отработана.

«Сайт и приложение госуслуг несовершенны, тоже подвержены рискам сбоев, как и любые другие приложения и сайты. Поэтому во многих ситуациях людям проще носить с собой паспорт», — добавила она.

К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м
Купить ж/д билеты и обратиться в банк можно будет без бумажного удостоверения личности

Ранее в этот день директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин сообщил «Известиям», что в следующем году россияне смогут получить целый ряд услуг без паспорта. В Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления, в котором определят жизненные ситуации, в которых граждане смогут использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023