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Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева
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Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Неудачи Украины на поле боя не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить. Об этом заявила в четверг, 30 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

«Да, ситуация на поле боя [на Украине] очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать», — передает ее слова агентство Reuters.

Фон дер Ляйен также указала на необходимость для стран ЕС наращивать оборону и готовиться «к любым сценариям от традиционных до гибридных». При это Украина, как указала глава Еврокомиссии, также должна быть вовлечена в процесс консультаций по промышленной стратегии.

«С согласия Европейского парламента и Совета Украина будет интегрирована в некоторые из наших программ по обороне», — отметила фон дер Ляйен.

Она заявила, что в начале следующего года представит предложение cтратегии ЕС в сфере оборонной промышленности.

«[Стратегия], которая сконцентрируется на стратегическом планировании, эффективных правилах в отрасли, наращивании потенциала товаров и технологий двойного назначения и мобилизации государственных и частных инвестиций в отрасль», — отметила фон дер Ляйен.

При этом председатель Еврокомиссии признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024-м ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год.

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Ранее, 29 ноября, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. В частности, подготовка к полетам на истребителях F-16 идет не так быстро, как следовало бы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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