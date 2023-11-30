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Экономист предупредил россиян о риске кредитного пузыря

Экономист Беляев заявил о высокой закредитованности населения в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Реструктуризация долга для заемщиков в настоящее время практически невозможна из-за высоких ключевых ставок Центробанка. Вкупе с отсрочками по платежам и другими полумерами в России велик риск кредитного пузыря. Такое мнение экономист Михаил Беляев высказал в четверг, 30 ноября.

«По данным ЦБ, который отслеживает ситуацию, у многих людей задолженность превышает не то что 50, а даже 80% дохода. Это тяжелое предбанкротное состояние. Мы пришли к такому положению не сразу, а постепенно: большая часть закредитованности образовалась из-за того, что заемщики и банки не были озабочены проблемой урегулирования долговых обязательств», — сказал Беляев в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что новые кредиты выдавались для закрытия старых под более тяжелые условия. Формально предыдущий долг был закрыт, но новый оказывался бомбой замедленного действия.

Экономист высказал уверенность, что в настоящее время проблема задолженности населения становится очень серьезной. Она коснется не только самих заемщиков, но и банков, так как массовое банкротство чревато сложностями для финансовых организаций, вплоть до отзыва лицензий.

«Это кредитный пузырь. Люди брали кредит на кредит, была агрессивная реклама. Но высокая ключевая ставка сегодня создает еще больше препятствий в разных направлениях», — заключил экономист.

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Ранее, 16 ноября, руководитель Федресурса Алексей Юхнин сообщил «Известиям», что в период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек.

По его словам, среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5.

Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре, пояснил он. С 3 ноября сумму долга для списания расширили до 25 тыс. – 1 млн рублей, а также допустили к процедуре пенсионеров и другие категории граждан.

Сейчас на должников, которые недавно подпали под критерии этого механизма, приходится каждое второе дело (230) из общего числа открытых с начала месяца, отметил Алексей Юхнин. Так, в период с 3-го по 14-е число возбуждено 180 процедур в отношении граждан с обязательствами более полумиллиона рублей, пять — менее 50 тыс.

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