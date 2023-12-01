Что такое молодежный сервис «Навигатор возможностей» и как он работает

Год назад Минцифры и Росмолодежь запустили молодежный сервис «Навигатор возможностей». Сегодня он доступен всем пользователям в мобильном приложении «Госуслуги». Какие возможности предоставляет сервис и что нового в нем появилось в 2023 году, рассказывают «Известия».

Что такое сервис «Навигатор возможностей»

Сервис «Навигатор возможностей» запустили в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Сначала он работал в пилотном режиме в Московской области и Республике Татарстан, а затем охватил и другие регионы.

С его помощью молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут узнать об интересных событиях в своем городе. В частности, получить информацию о концертах и выставках, экскурсиях и волонтерских акциях, записаться на обучение или на стажировку по будущей специальности. Таким образом сервис — хорошая возможность держать всю полезную и важную информацию под рукой.

Запись происходит в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Культура». Интересующие события можно сохранить в календаре и пригласить на них друзей. Также можно поделиться своими впечатлениями о прошедшем мероприятии, оставив оценку или отзыв.

В 2023 году для пользователей доступны темы: «Концерты и выставки», «Обучение», «Спорт», «Стажировки», «Гранты», «Игры», «Туризм», «Волонтерство», «Акции». Вкладки находятся на главной странице навигатора. В каждой из них большой список предложений, который постоянно пополняется.

Как работает сервис «Навигатор возможностей»

«Навигатор возможностей» — открытая площадка. Создавать на ней мероприятия могут любые заинтересованные организации, госорганы, некоммерческие объединения и частные компании. А видеть только то, что интересно, пользователям помогает робот Макс.

Чтобы выявить предпочтения, бот предлагает ответить на вопросы короткой анкеты. На основе ответов формируется индивидуальная подборка актуальных предложений. Например, список курсов по программированию или инвестициям для тех, кто хочет научиться инвестировать.

Анонсы мероприятий поступают в мессенджер или на электронную почту. Они содержат подробную информацию о программе, дате, месте и организаторе события. На каждое мероприятие можно получить один бесплатный молодежный билет. Также в сервисе начисляются бонусы за чекин, чтобы о мероприятии узнало как можно больше людей.

Как записаться на мероприятие в «Навигаторе возможностей»

Для записи необходимо войти под своей учетной записью на «Госуслуги». Затем перейти на главную страницу «Навигатора возможностей» и выбрать интересующее мероприятие. После этого откроется карточка с информацией.

В зависимости от типа регистрации будут доступны кнопки: «Зарегистрироваться» — для мероприятий с регистрацией на «Госуслугах» и «Перейти и зарегистрироваться» — для мероприятий с регистрацией на сайте организатора.

Далее необходимо пройти авторизацию. Подтверждение придет на электронную почту, указанную при записи. Если планы поменялись, запись можно отменить. Для этого надо зайти в карточку с информацией о мероприятии и нажать «Отменить запись».

Как разместить свои мероприятия в «Навигаторе возможностей»

Мероприятия на сервисе может разместить любая организация. Но при условии, что они бесплатные и рассчитаны на школьников старших классов, студентов и других пользователей до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку, указав в ней название, дату, время, место, краткое описание события и контактные данные.

После проверки в течение 10 рабочих дней мероприятие появится в «Навигаторе возможностей» и будет доступно всем пользователям, зарегистрированным на «Госуслугах».

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