Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министру иностранных дел Эли Коэну пригласить посла Испании в стране. Об этом 30 ноября сообщил портал I24news со ссылкой на офис израильского премьера.

Поручение о вызове посла дано после высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса о «неверных действиях Израиля». Нетаньяху отметил, что посла Испании надо вызвать в израильский МИД в день, когда «террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме».

30 ноября двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в Иерусалим и открыли стрельбу по людям на ближайшей автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности. В результате инцидента погибли три человека. Еще еще семь человек пострадали.

Ответственность за теракт взяло на себя палестинское движение ХАМАС.

До этого, 16 ноября, Санчес заявил, что ответ Нетаньяху на атаку палестинского исламистского движения ХАМАС был ошибочным, крайне непропорциональным.

Санчес осудил атаку ХАМАС и при этом отметил, что Израиль не соблюдает международное гуманитарное право, проводя операцию в секторе Газа. Позиция политика спровоцировала дипломатический кризис в отношениях с Израилем.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.