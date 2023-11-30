Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Bloomberg: Зеленский боится социальных последствий из-за закона о призыве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества. Об этом написало агентство Bloomberg в четверг, 30 ноября.

«План по призыву большего количества украинских мужчин в армию лежит на столе президента Владимира Зеленского с июня. Лидер военного времени до сих пор игнорирует давление со стороны военных, требующих его подписать», — передает агентство.

Вместо этого, пишут авторы материала, Зеленский на прошлой неделе обратился к своему правительству с просьбой о более комплексном пакете мер, лучше адаптированном к условиям военного времени, и подготовке к боевым действиям в зимний период.

Таким образом, одобренный украинским парламентом проект по снижению призывного возраста во время боевых действий для мужчин без военного опыта с 27 до 25 лет остается отложенным.

Авторы статьи отмечают при этом, что затягивание подписания вызывает недовольство руководства ВСУ, которое планирует за счет закона дополнительно мобилизовать 140 тыс. призывников молодого возраста.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Снижением верхней планки призывного возраста на срочную службу с 27 лет до 25 украинские власти освободят для мобилизации молодых мужчин в возрасте 25–26 лет. Дело в том, что человек, стоящий на военном учете как призывник, не может быть мобилизован.

При этом США и Великобритания рекомендуют украинским властям снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

Между тем 24 ноября газета Financial Times (FT) сообщила, что на Украине отмечаются низкий боевой дух, а также недостаток военных. По словам корреспондента Криса Миллера, который находится в стране, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023