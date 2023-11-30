Bloomberg: Зеленский боится социальных последствий из-за закона о призыве

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества. Об этом написало агентство Bloomberg в четверг, 30 ноября.

«План по призыву большего количества украинских мужчин в армию лежит на столе президента Владимира Зеленского с июня. Лидер военного времени до сих пор игнорирует давление со стороны военных, требующих его подписать», — передает агентство.

Вместо этого, пишут авторы материала, Зеленский на прошлой неделе обратился к своему правительству с просьбой о более комплексном пакете мер, лучше адаптированном к условиям военного времени, и подготовке к боевым действиям в зимний период.

Таким образом, одобренный украинским парламентом проект по снижению призывного возраста во время боевых действий для мужчин без военного опыта с 27 до 25 лет остается отложенным.

Авторы статьи отмечают при этом, что затягивание подписания вызывает недовольство руководства ВСУ, которое планирует за счет закона дополнительно мобилизовать 140 тыс. призывников молодого возраста.

Снижением верхней планки призывного возраста на срочную службу с 27 лет до 25 украинские власти освободят для мобилизации молодых мужчин в возрасте 25–26 лет. Дело в том, что человек, стоящий на военном учете как призывник, не может быть мобилизован.

При этом США и Великобритания рекомендуют украинским властям снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

Между тем 24 ноября газета Financial Times (FT) сообщила, что на Украине отмечаются низкий боевой дух, а также недостаток военных. По словам корреспондента Криса Миллера, который находится в стране, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы.