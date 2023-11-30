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В «Мегафоне» рассказали о возвращении условий ряда архивных тарифов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате диалога с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в «Мегафоне» решили вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года. Но изменения будут постепенными, завершить этот процесс планируется к середине февраля 2024-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе сотового оператора 30 ноября.

«После продолжительного диалога с регулятором и обсуждения его доводов мы действительно согласились вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года. Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года», — отметили там.

При этом в «Мегафоне» рассказали, что процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора имеет объективные причины, а совокупный рост стоимости услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%.

«Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным», — подчеркнули в пресс-службе оператора связи.

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Ранее в этот день ФАС сообщила, что признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство, комиссия службы посчитала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги.

25 сентября стало известно, что антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Мегафона» из-за увеличения тарифа. Тогда отмечалось, что компания извлекает доход из такого необоснованного повышения. В 2023-м оператор поднял тарифы на услуги связи более чем для 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%.

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