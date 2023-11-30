Зеленский считает, что Донбасс Украине будет сложнее вернуть, чем Крым
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране будет легче вернуть Крым, чем Донбасс, поскольку на полуострове не велись боевые действия. Соответствующее мнение украинский лидер озвучил 29 ноября в ходе встречи со студентами николаевских университетов.
«Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс <…> всё равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».
По мнению президента Украины, вернуть Донбасс будет сложно с точки зрения ментальности, так как в регионе 10 лет продолжались боевые действия и часть местных жителей прошла через них.
27 ноября глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер заявил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева.
Ранее, 24 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.