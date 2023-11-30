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Зеленский считает, что Донбасс Украине будет сложнее вернуть, чем Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране будет легче вернуть Крым, чем Донбасс, поскольку на полуострове не велись боевые действия. Соответствующее мнение украинский лидер озвучил 29 ноября в ходе встречи со студентами николаевских университетов.

«Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс <…> всё равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».

По мнению президента Украины, вернуть Донбасс будет сложно с точки зрения ментальности, так как в регионе 10 лет продолжались боевые действия и часть местных жителей прошла через них.

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27 ноября глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер заявил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева.

Ранее, 24 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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