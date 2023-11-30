Экс-лидера Польши Валенсу обвинили в даче ложных показаний

Варшавская прокуратура обвинила бывшего президента Польши 80-летнего Леха Валенсу, который возглавлял страну с 1990 по 1995 год, в даче ложных показаний. Об этом 30 ноября сообщает агентство РАР.

«Он обвиняется в том, что в апреле 2016 года дал ложные показания в варшавском отделении Института национальной памяти (ИНП). Тогда его допрашивали в качестве свидетеля», — говорится в сообщении.

Как напоминает СМИ, бывший польский лидер тогда был вызван на допрос в связи с выдвинутыми против него обвинениями, что в годы нахождения у власти коммунистического правительства он якобы сотрудничал со службой государственной безопасности страны. Отмечалось, что политик являлся информатором и имел псевдоним Болек.

Документы, которые подтверждают данный факт, были обнаружены в тайном архиве умершего экс-главы МВД социалистической Польши генерала Чеслава Кищака. Однако на допросе Валенса категорически отверг данные сведения и заявил, что более чем на 50 обнаруженных документах его подпись была подделана.

До этого, 25 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя призыв бывшего президента Польши к Германии «разобраться» с Россией и Китаем, назвал Валенсу подстрекателем и намекнул на его агентурное прошлое. Он отметил, что в Валенсе заметны навыки «наемного провокатора секретной службы социалистической Польши», который взаимодействовал с сотрудниками польской госбезопасности в 1970-е годы.

19 февраля сообщалось, что Валенса, известный многочисленными русофобскими и антироссийскими высказываниями, заявил о стремительном обнищании из-за высокой инфляции в стране. Бывший польский лидер сообщил, что получает более 11–13 тыс. злотых чистыми (примерно от 182 до 216 тыс. рублей), что для среднего пенсионера является гигантской суммой. Но экс-президенту этого мало, поскольку инфляция в Польше бьет рекорды и съедает, по словам Валенсы, все деньги.