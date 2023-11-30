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Канцелярия Орбана заявила о неготовности поддержать прием Украины в ЕС

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Венгрия не готова поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и изменение бюджета сообщества. Об этом 30 ноября заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения ни по одному вопросу», — сказал он на брифинге.

По его словам, 29 ноября правительство Венгрии обсуждало оба вопроса и пришло к выводу, что они не проработаны в достаточной мере.

«Мы видим, что, даже по мнению Еврокомиссии, Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров. Задача Еврокомиссии — не менять бюджет, а выполнять его правила», — сказал Гуйяш.

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Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Комментируя решение ЕК, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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