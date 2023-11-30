Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Аналитик объяснил падение курса доллара к мировым валютам

Курс доллара к мировым валютам показал падение: Антонов назвал причины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение доллара к другим мировым валютам с начала текущего месяца может оказаться сильнейшим за нынешний год, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на данные торговых площадок. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 30 ноября, что падение индекса американской валюты составило больше 3%, а также назвал причины.

«С начала ноября наблюдается ослабление доллара к основным валютам — евро и иене. Падение индекса доллара составило больше 3%», — сказал он.

По словам эксперта, на ослабление доллара повлияли ожидания скорого завершения цикла повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и возможного снижения ставки в 2024 году. Сказалось и замедление инфляции в Соединенных Штатах, что также уменьшает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС.

При этом аналитик добавил, что высокие темпы роста ВВП США поддерживают доллар, но недостаточно для компенсации других факторов ослабления. Еще одним влияющим фактором он назвал ожидания отмены политики отрицательных ставок в Японии, что укрепляет иену против доллара.

«Курс доллара испытывает понижательное давление из-за пересмотра денежно-кредитной политики ФРС и улучшения ситуации с инфляцией в США. Индекс доллара опускался до 102,38 и торгуется сейчас на уровне 103,23 пункта. Рынок следит за инфляцией, поскольку это связано с ожиданиями дальнейших решений ФРС. Отчет о ценах на PCE (индекс цен на личное потребление. — Ред.) в США может оказать значительное влияние на рынок, если цены или рост ВВП будут отличаться от прогнозов. В данный момент рынки надеются на снижение месячного базового индекса цен на PCE с 0,3 до 0,2%», — сказал Антонов.

В случае роста этого показателя инвесторы могут обратиться к доллару в качестве безопасного убежища, уточнил эксперт.

В то же время, он уточнил, что опубликование данных по индексу цен на личное потребление запланировано на 30 ноября на 16:30 мск, а на следующий день выступит глава ФРС США Джером Пауэлл.

«По индексу доллара ключевая поддержка находится в 2,5% от текущего значения на 100,75. Техническая картина не подтверждает обвала индекса доллара в декабре. В ноябре 2022 года падение индекса было сильнее (-5%). Поэтому колебания в 2–2,5% — это не так много», — заключил Антонов.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

В начале сентября профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков рассказал, что наблюдается тенденция к снижению роли доллара в мировой торговле. По его мнению, это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу.

30 мая финансовый аналитик Владимир Левченко, комментируя стремление некоторых стран перейти на расчеты в нацвалютах, также выразил мнение, что роль доллара США продолжит снижаться в мире.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023