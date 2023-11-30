Аналитик объяснил падение курса доллара к мировым валютам

Снижение доллара к другим мировым валютам с начала текущего месяца может оказаться сильнейшим за нынешний год, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на данные торговых площадок. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 30 ноября, что падение индекса американской валюты составило больше 3%, а также назвал причины.

«С начала ноября наблюдается ослабление доллара к основным валютам — евро и иене. Падение индекса доллара составило больше 3%», — сказал он.

По словам эксперта, на ослабление доллара повлияли ожидания скорого завершения цикла повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и возможного снижения ставки в 2024 году. Сказалось и замедление инфляции в Соединенных Штатах, что также уменьшает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС.

При этом аналитик добавил, что высокие темпы роста ВВП США поддерживают доллар, но недостаточно для компенсации других факторов ослабления. Еще одним влияющим фактором он назвал ожидания отмены политики отрицательных ставок в Японии, что укрепляет иену против доллара.

«Курс доллара испытывает понижательное давление из-за пересмотра денежно-кредитной политики ФРС и улучшения ситуации с инфляцией в США. Индекс доллара опускался до 102,38 и торгуется сейчас на уровне 103,23 пункта. Рынок следит за инфляцией, поскольку это связано с ожиданиями дальнейших решений ФРС. Отчет о ценах на PCE (индекс цен на личное потребление. — Ред.) в США может оказать значительное влияние на рынок, если цены или рост ВВП будут отличаться от прогнозов. В данный момент рынки надеются на снижение месячного базового индекса цен на PCE с 0,3 до 0,2%», — сказал Антонов.

В случае роста этого показателя инвесторы могут обратиться к доллару в качестве безопасного убежища, уточнил эксперт.

В то же время, он уточнил, что опубликование данных по индексу цен на личное потребление запланировано на 30 ноября на 16:30 мск, а на следующий день выступит глава ФРС США Джером Пауэлл.

«По индексу доллара ключевая поддержка находится в 2,5% от текущего значения на 100,75. Техническая картина не подтверждает обвала индекса доллара в декабре. В ноябре 2022 года падение индекса было сильнее (-5%). Поэтому колебания в 2–2,5% — это не так много», — заключил Антонов.

В начале сентября профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков рассказал, что наблюдается тенденция к снижению роли доллара в мировой торговле. По его мнению, это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу.

30 мая финансовый аналитик Владимир Левченко, комментируя стремление некоторых стран перейти на расчеты в нацвалютах, также выразил мнение, что роль доллара США продолжит снижаться в мире.