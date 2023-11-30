За похищенную под Калугой девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей

Злоумышленники, похитившие восьмилетнюю Злату Липову в Калужской области, потребовали выкуп. Об этом «Известиям» 30 ноября рассказала подруга семьи пропавшей школьницы Елена.

По ее словам, они требуют 1,5 млн рублей.

«Ее мама работает, так как она разошлась с мужем. Она приехала домой, а ребенка дома нет. Потом, когда девочку стали искать, пришло SMS, за ребенка попросили выкуп. «Мы просим 1,5 млн рублей», было написано», — сказала она.

Женщина уточнила, что сим-карта, с номера которой прислали сообщение, неактивна, из-за чего выяснить, кто требовал выкуп, не удалось.

О похищении девочки стало известно в четверг, 30 ноября. В последний раз школьницу видели 29 ноября, когда ее высадили из автобуса. В городе развернута поисковая операция. Следственный комитет РФ по региону возбудил по данному факту уголовное дело. Подруга матери пропавшей восьмилетней девочки заявила, что неизвестные похитили ребенка.