Правительство направит свыше 11 млрд рублей на зарплаты работников бюджетной сферы

Правительство России дополнительно выделит свыше 11 млрд рублей на оплату труда работников бюджетной сферы. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в четверг, 30 ноября.

«Повышение доходов людей, занятых в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Речь идет о специалистах, важнейших для общества и для отраслей страны. На эти цели в текущем году правительство выделило 36 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин на совещании с кабинетом министров.

Он отметил, что будет выделено дополнительно 11 млрд рублей на выполнение соцобязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений. По словам премьер-министра, финансирование предполагается для увеличения зарплат учителей, воспитателей детских садов, ‍педагогов колледжей, преподавателей высших учебных заведений, а также работников культуры, науки и здравоохранения.

Кроме того, Мишустин указал, что около 30,5 млрд рублей будет направлено дополнительно регионам страны на обеспечение оплаты труда медицинских работников.

В начале ноября в Минэкономразвития сообщили, что рост реальной заработной платы россиян наблюдается во всех сферах экономики. Так, опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности (+11,6% к восьми месяцам 2022 года), за счет производства электрооборудования (+18,5%), компьютерной и электронной техники (+16,8%), отраслей легкой промышленности (производство одежды — +21,1%, изделий из кожи и обуви — +14,8%).