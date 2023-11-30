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Матвиенко посетила Санкт-Петербургский горный университет в его юбилей

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Санкт-Петербургский горный университет в день его 250-летия. Кадры мероприятия 30 ноября показали «Известия».

Матвиенко выступила перед дирекцией высшего учебного заведения.

«Я не в первый раз, конечно же, в горном университете. Всегда внимательно слежу за тем, что здесь происходит. Но увиденное мною превзошло все ожидания. То, что сделано в университете за последние 10 лет, при подготовке к такому действительно знаковому юбилею, это невозможно передать», — заявила она, указав, что находится в состоянии «эстетического шока».

По словам Матвиенко, в университете проделана масштабная работа по развитию материально-технической базы, созданию условий для современного образования и жизни для студентов и научных сотрудников. Кроме того, восстановлено историческое здание «во всей его красоте на высочайшем уровне».

«Хочется поблагодарить в первую очередь Владимира Стефановича Литвиненко, ректора, и всю вашу команду за колоссальную работу, которую вы провели», — указала Матвиенко.

Глава Совета Федерации также осмотрела монументальную скульптуру Екатерины II.

«Ну, глаз не оторвать. Это уникальное произведение искусства и аналогов в мире этому точно нет», — отметила она.

Матвиенко назвала решение императрицы о создании инженерного училища по горной части мудрейшим.

«Это знаковое решение, конечно же, положило начало не только горному университету, но и всему техническому образованию в России», — заключила председатель Совфеда.

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Горный университет также поздравил президент РФ Владимир Путин. Он пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам и выпускникам первого технического вуза России успехов.

«Богатая история вашего родного вуза, его замечательные, передающиеся из поколения в поколение традиции — предмет особой гордости профессорско-преподавательского корпуса, студентов, аспирантов и выпускников университета», — приводит слова главы государства сайт вуза.

Основанный в 1773 году Санкт-Петербургский горный университет входит в категорию «Национальный исследовательский университет России». Екатерина II утвердила решение сената о создании первой технической высшей школы в России, в которой могут учиться не только дворянские дети.

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