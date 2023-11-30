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Родоначальник советской космонавтики Маров умер в возрасте 90 лет

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Стоявший у истоков советской и российской космонавтики академик Михаил Маров умер на 91-м году жизни. Об этом 30 ноября сообщил «РИА Новости» руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сказал он.

Зеленый отметил, что академик в последнее время много болел, однако «успел попрощаться». Кроме того, по его словам, Маров отметил свой юбилей и прекрасно «делал полуторачасовые доклады».

Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. После окончания Механического факультета Московского высшего технического училища (бывший МВТУ, теперь МГТУ имени Баумана) в 1958 году работал в ОКБ-1. Родом его деятельности была разработка космических аппаратов с ядерными энергоустановками.

При этом Маров около 20 лет занимался разработкой и осуществлением советской программы научных и прикладных исследований, а также изучением околоземного космического пространства. Именно тогда удалось получить данные об атмосферах Марса и Луны.

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