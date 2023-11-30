Почти 40 домов лишились отопления в микрорайоне Рязани

В Рязани в микрорайоне Дашково-Песочня произошло массовое отключение отопления и горячей воды в домах и социальных учреждениях.

Электричества не было в зданиях на Касимовском шоссе, улицах Новоселов, Зубковой, Большой, Тимакова и в Старом селе. Отопление отключили в 39 домах, горячую воду — в 67 домах. Кроме того, без воды остались пять детских садов и две школы, уточняет 62INFO.ru.

РИА «7 новостей» со ссылкой МУП «РГРЭС» отмечает, что причиной случившегося стало возгорание на подстанции. Подробности не приводятся.

На данный момент в большинстве социальных и жилых объектах подача электричества восстановлена. Света нет в некоторых домах на улицах Новоселов, Советской Армии и Большой. Работы по восстановлению обещают завершить в ближайшее время.

Сегодня, по данным «Яндекс.Погода», в Рязани –3 градуса.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в Благовещенске в результате аварии на тепловых сетях без отопления и горячей воды осталось более 12 тыс. человек. Под отключение попали 35 жилых многоквартирных домов, школы и детские сады.