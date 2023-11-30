В бундестаге ФРГ обратили внимание на притеснение РПЦ на Украине и в Болгарии

Группа депутатов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству страны с вопросом о его отношении к притеснениям Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и в Болгарии.

«Собор Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская лавра) — одна из крупнейших обителей православного мира и символ русского православия, с которого началось религиозное обращение древней Киевской Руси. Службы безопасности Украины (СБУ), Нацполиция и Нацгвардия 22 ноября 2022 года провели обыск на территории Киево-Печерской лавры», — приводит Lenta.Ru текст обращения парламентариев.

Члены бундестага отметили, что СБУ возбудила дело против Киево-Печерской лавры из-за исполнения песни «Русь-матушка» в одном из храмов лавры, а священник, на службе у которого это произошло, отстранен от должности.

Члены АдГ добавили, что обыски проходили также в Сарненской епархии Московского патриархата, в женском монастыре в селе Серники, а также в Свято-Троицком монастыре в Корце. Парламентарии подчеркнули, что Киев предпринимал попытки законодательно ограничить деятельность РПЦ на Украине еще до начала конфликта с Россией 24 февраля 2022 года.

Депутаты добавили, что аналогичные события наблюдаются в Болгарии, государстве — члене Евросоюза (ЕС).

«22 сентября 2023 года была закрыта русская православная церковь в Софии. В Болгарии у Русской церкви есть только один значимый и символический объект — русская церковь в центре болгарской столицы Софии», — пишут члены парламента ФРГ.

Власти закрыли Русскую церковь, а священнослужителей, которых болгарское государственное агентство национальной безопасности объявило шпионами, депортировали болгарские миграционные власти. Болгарское государство не представило никаких доказательств, подтверждающих обвинения в шпионаже, подчеркнули парламентарии.

В связи с этим депутаты подняли вопрос о соответствии перечисленных решений Хартии ЕС, а именно первого пункта десятой статьи документа, в котором говорится, что каждый человек имеет право на свободу вероисповедания.

Русский храм святителя Николая в Софии более 100 лет являлся символом духовного единства братских народов. Решение о высылке архимандрита Вассиана было принято 21 сентября. В Болгарии сочли, что он якобы несет угрозу национальной безопасности.

В свою очередь МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников Русской православной церкви. Также официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом данное решение властей Болгарии. Российское посольство в Болгарии также выразило возмущение фактом принятого болгарской стороной решения.

Притеснения канонической Украинской православной церкви происходят систематически. Так, 21 ноября в поселке Бородянка Киевской области представители ПЦУ в военной форме захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила. По рассказам очевидцев, активисты за ПЦУ буквально выбрасывали прихожан УПЦ из святыни, а полиция держала людей, пока совершалось преступление. За день до этого сообщалось, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из ПЦУ штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечалось, что захватчики выбросили на улицу монастырское имущество, разбили окна и выбили входные двери.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.