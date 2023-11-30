Сийярто поприветствовал делегацию из РФ на русском языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами с российским коллегой Сергеем Лавровым поприветствовал делегацию из РФ на русском языке. Встреча состоялась 30 ноября в столице Северной Македонии в Скопье, где пройдет заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Добрый день. Здравствуйте. Можно?» — сказал Сийярто, поприветствовав официального представителя МИД РФ Марию Захарову и пожав ей руку, после чего отправился в кабинет переговоров.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Скопье для участия в заседании СМИД ОБСЕ. Двухдневный формат встречи включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Между тем 28 ноября в знак протеста против участия во встрече российского министра Украина, а вслед за ней и Литва, Латвия и Эстония заявили, что бойкотируют заседание в Скопье.

Тогда же представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых ограничений бывают исключения, в частности если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ.