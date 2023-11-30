Три пешехода пострадали на дорогах Коми за сутки

На дорогах Республики Коми за минувшие сутки в результате наездов авто пострадали три человека. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в республиканском УГИБДД МВД России.

Первое ДТП случилось 29 ноября около 7:30 на проспекте Космонавтов в Ухте. 37-летний водитель Mazda CX-7 сбил 73-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пенсионер получил перелом бедренной кости и травму шейного отдела позвоночника, госпитализирован не был.

Спустя три часа под колеса ВАЗ-2114 тоже в Ухте попала 71-летняя местная жительница. 35-летняя автомобилистка допустила выезд на тротуар напротив дома № 1а по улице Мира. У пешехода диагностирована гематома предплечья.

Третье ДТП зафиксировано на улице Школьной в Сыктывкаре. 65-летний водитель Nissan Qashqai сбил 44-летнего мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Пешеход получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушибленную рану лба.