«Известия» показали последствия попадания снаряда ВСУ в дом в Донецке

В результате обстрела Буденновского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в среду, 30 ноября, один из снарядов попал в частный жилой дом, здание загорелось, его хозяйку госпитализировали. Последствия удара показали «Известия».

Как следует из кадров, в доме разрушена кровля и несколько стен. Уничтожено имущество живших в доме людей.

После попадания в здании начался пожар. Пожарные продолжают тушение огня.

«Я в 150 м отсюда живу, у меня стекла чуть все не вылетели. Было четыре или пять взрывов», — рассказал журналистам сосед пострадавшей.

По его словам, дом разрушен, обломки конструкций «только вывозить и строить новый». Мужчина пояснил, что со слов спасателей пострадавшую женщину госпитализировали.

Ранее, 28 ноября, «Известия» показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района города. В жилых домах выбило стекла и обрушились части фундамента.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела были ранены мужчины 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения.

Ранее, 27 ноября, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.