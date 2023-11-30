Реклама
Прямой эфир
Спорт
Глава ОКР назвал произволом решение МОК позволить трем россиянам сменить сборные
Общество
МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39,7 млрд рублей
Мир
Премьер Словакии заявил о провале стратегии ЕС и США по Украине
Мир
Президент Сенегала посетовал на происходящие в Африке «каждое утро» перевороты
Мир
Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании
Мир
Bloomberg сообщило о росте безработицы в Германии до 5,9%
Мир
Глава ЕК признала невыполнение Европой плана по производству снарядов
Мир
Канцелярия Орбана заявила о неготовности поддержать прием Украины в ЕС
Экономика
Правительство направит свыше 11 млрд рублей на зарплаты работников бюджетной сферы
Общество
Матвиенко посетила Санкт-Петербургский горный университет в его юбилей
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Snapchat на 9 млн рублей
Общество
За похищенную под Калугой девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей
Экономика
Закупки зерна в госфонд начнутся 11 декабря
Авто
Правительство РФ направит 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности
Сюжет:

«Известия» показали последствия попадания снаряда ВСУ в дом в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Буденновского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в среду, 30 ноября, один из снарядов попал в частный жилой дом, здание загорелось, его хозяйку госпитализировали. Последствия удара показали «Известия».

Как следует из кадров, в доме разрушена кровля и несколько стен. Уничтожено имущество живших в доме людей.

После попадания в здании начался пожар. Пожарные продолжают тушение огня.

«Я в 150 м отсюда живу, у меня стекла чуть все не вылетели. Было четыре или пять взрывов», — рассказал журналистам сосед пострадавшей.

По его словам, дом разрушен, обломки конструкций «только вывозить и строить новый». Мужчина пояснил, что со слов спасателей пострадавшую женщину госпитализировали.

Ранее, 28 ноября, «Известия» показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района города. В жилых домах выбило стекла и обрушились части фундамента.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела были ранены мужчины 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения.

Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении
Украинское командование попытается провести еще одно наступление перед распутицей, полагают эксперты

Ранее, 27 ноября, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023