Зеленский рассказал о сложностях возвращения Донбасса Украине
Вернуть Крым Украине будет проще, чем Донбасс, поскольку на полуострове не велись боевые действия. Об этом 30 ноября заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве, запись выступления опубликована в Telegram-канале главы государства.
«Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <...> 10 лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал он.
Зеленский также указал на слова партнеров, которые говорили ему о невозможности Украины вернуть Крым. При этом он отметил, что большая часть этих территорий была максимально милитаризована, что значительно усложняет их возвращение.
Ранее в этот день японское агентство Kyodo опубликовало интервью с Зеленским, в котором он признался, что конфликт на Украине «выпал из фокуса внимания мировой общественности» из-за палестино-израильского конфликта. Он отметил, что война между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа «переключила» внимание стран мира в этот регион.
Накануне сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.
Тогда же газета Bild сообщила, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.