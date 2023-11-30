Вернуть Крым Украине будет проще, чем Донбасс, поскольку на полуострове не велись боевые действия. Об этом 30 ноября заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве, запись выступления опубликована в Telegram-канале главы государства.

«Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <...> 10 лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал он.

Зеленский также указал на слова партнеров, которые говорили ему о невозможности Украины вернуть Крым. При этом он отметил, что большая часть этих территорий была максимально милитаризована, что значительно усложняет их возвращение.

Ранее в этот день японское агентство Kyodo опубликовало интервью с Зеленским, в котором он признался, что конфликт на Украине «выпал из фокуса внимания мировой общественности» из-за палестино-израильского конфликта. Он отметил, что война между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа «переключила» внимание стран мира в этот регион.

Накануне сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

Тогда же газета Bild сообщила, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.