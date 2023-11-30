Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли три человека. Об этом 30 ноября сообщило движение в своем Telegram-канале.

«Операция стала естественным ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа», — сказано в заявлении.

Как отмечается, устроившие теракт двое мужчин были членами бригад «Аль-Кассам».

30 ноября двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в Иерусалим и открыли стрельбу по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности. В результате инцидента погибло три человека. Еще еще семь человек пострадали.