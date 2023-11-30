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Капитальный ремонт пяти мостов провели в Псковской области

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В Псковской области в нормативное состояние привели пять мостовых сооружений. О результатах работ на сессии областного собрания депутатов отчитался врио главы регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По его словам, которые приводит Псковское агентство информации, всего на ремонт мостов на региональной сети дорог запланировано 1,2 млрд рублей.

Удалось завершить ремонтные работы на мосту через реку Идрянку на дороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе, реку Лочкино на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и реку Кебцу на дороге Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе, реку Великую на дороге Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе, а также через реку Кудку, где работы шли в рамках капремонта дороги Новоржев – Опочка в Опочецком районе.

Кроме того, до конца года должны ввести в эксплуатацию мост через канаву на дороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе. В 2024 году ремонт завершат еще на четырех мостах. По словам Стармолотова, основной проблемой в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», остается наличие фактов срывов подрядчиками графиков производства работ, которые были установлены при заключении контрактов.

Так, по данным на 27 ноября, не завершены работы на восьми из 48 объектов. Это может быть связано как с переоценкой компаниями своих сил и возможностей, так и с объективными обстоятельствами, такими как нехватка рабочей силы, логистические трудности в поставке материалов, недоступность запчастей для импортной техники, пишет Псковская лента новостей.

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