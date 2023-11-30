Реклама
Прямой эфир
Спорт
Глава ОКР назвал произволом решение МОК позволить трем россиянам сменить сборные
Общество
МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39,7 млрд рублей
Мир
Премьер Словакии заявил о провале стратегии ЕС и США по Украине
Мир
Президент Сенегала посетовал на происходящие в Африке «каждое утро» перевороты
Мир
Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании
Мир
Bloomberg сообщило о росте безработицы в Германии до 5,9%
Мир
Глава ЕК признала невыполнение Европой плана по производству снарядов
Мир
Канцелярия Орбана заявила о неготовности поддержать прием Украины в ЕС
Экономика
Правительство направит свыше 11 млрд рублей на зарплаты работников бюджетной сферы
Общество
Матвиенко посетила Санкт-Петербургский горный университет в его юбилей
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Snapchat на 9 млн рублей
Общество
За похищенную под Калугой девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей
Экономика
Закупки зерна в госфонд начнутся 11 декабря
Авто
Правительство РФ направит 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности
Сюжет:

Автомобиль протаранил пост ЦАХАЛ в израильском поселении Бекаот

ЦАХАЛ сообщила, что автомобиль протаранил ее пост в израильском поселении Бекаот
0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль протаранил контрольно-пропускной пункт (КПП) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенный в районе долины реки Иордан. Об этом 30 ноября сообщила израильская армия в своем Telegram-канале.

Пост армии примыкает к поселению Бекаот. Израильские военнослужащие нейтрализовали нападавшего.

«В результате нападения двое солдат ЦАХАЛ получили легкие ранения. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены об инциденте», — уведомила армия Израиля.

Военнослужащие продолжают обследовать местность в поисках возможных сообщников нападавших.

Утром в четверг в Иерусалиме произошел теракт. Двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на оживленный перекресток Гиват-Шауль возле въезда в Иерусалим и открыли стрельбу по мирным жителям на автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности.

Четыре дня мира: Израиль и ХАМАС договорились остановить насилие
Пока — только на время

В результате атаки погибли три человека. Сообщалось о семи пострадавших.

Теракт произошел спустя час после объявления о том, что ЦАХАЛ и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023