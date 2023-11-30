Автомобиль протаранил пост ЦАХАЛ в израильском поселении Бекаот

Автомобиль протаранил контрольно-пропускной пункт (КПП) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенный в районе долины реки Иордан. Об этом 30 ноября сообщила израильская армия в своем Telegram-канале.

Пост армии примыкает к поселению Бекаот. Израильские военнослужащие нейтрализовали нападавшего.

«В результате нападения двое солдат ЦАХАЛ получили легкие ранения. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены об инциденте», — уведомила армия Израиля.

Военнослужащие продолжают обследовать местность в поисках возможных сообщников нападавших.

Утром в четверг в Иерусалиме произошел теракт. Двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на оживленный перекресток Гиват-Шауль возле въезда в Иерусалим и открыли стрельбу по мирным жителям на автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности.

В результате атаки погибли три человека. Сообщалось о семи пострадавших.

Теракт произошел спустя час после объявления о том, что ЦАХАЛ и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.