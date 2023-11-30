«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭЦ на юге Украины из-за взрывов

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на юге Украины получила повреждение из-за прогремевших в ночь на 30 ноября взрывов. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования», — сказано в сообщении.

Как отмечается, теплоснабжение местных жителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения ограничены.

Днем ранее «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии и тяжелой ситуации в энергосистеме страны. Компания заявила, что в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, и призывает украинцев экономить электричество.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране.