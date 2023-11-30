Президент Украины Владимир Зеленский затягивает с подписанием закона о понижении призывного возраста в армию с 27 до 25 лет, так как опасается, что этот шаг может вызвать негативные социальные последствия в стране и отрицательную реакцию общества. Об этом 30 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что подписание закона замедлилось, хотя проблемы с нехваткой пополнения в Вооруженные силы Украины (ВСУ) никуда не исчезли. При этом позиция Зеленского вызывает недовольство руководства ВСУ, которое планирует за счет закона дополнительно мобилизовать 140 тыс. призывников молодого возраста. По данным СМИ, к принятию закона украинского лидера также подталкивают и союзники с Запада, в частности Великобритания.

Кроме того, агентство признает, что на Украине всë больше сопротивляются призывной кампании: потенциальные рекруты массово уклоняются от службы в ВСУ. А борьба за людские ресурсы «накладывается на чувство мрака», которое распространяется на стране, резюмирует Bloomberg.

Снижением верхней планки призывного возраста на срочную службу с 27 лет до 25 украинские власти освободят для мобилизации молодых мужчин в возрасте 25–26 лет. Дело в том, что человек, стоящий на военном учете как призывник, не может быть мобилизован.

При этом США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

Позже, 24 ноября, газета Financial Times (FT) сообщила, что на Украине отмечаются низкий боевой дух, а также недостаток военных. По словам корреспондента Криса Миллера, который находится в стране, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.