Три человека пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Самаре

В Самаре в результате столкновения грузовика «ЗИЛ» и BMW пострадали три человека, в том числе девочка-подросток. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 29 ноября на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса. По данным ГИБДД, 57-летний водитель BMW X3 врезался в грузовик ЗИЛ-130, остановившийся на нерегулируемом перекрестке для левого поворота и пропуска встречного транспорта.

С места ДТП были госпитализированы водитель легковушки и его 35-летняя пассажирка, пишет НИА «Самара». Самостоятельно в больницу обратилась 14-летняя девочка-пассажирка, находившаяся на заднем сиденье иномарки, медики рекомендовали ей амбулаторное лечение.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.