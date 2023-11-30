Ереван и Баку договорились об интенсификации переговоров по делимитации

Армения и Азербайджан договорились интенсифицировать переговоры по делимитации границы. Об этом 30 ноября сообщил МИД Армении на своем сайте.

«Стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий», — говорится в сообщении.

Договоренность была достигнута по итогам пятой встречи двух комиссий, прошедшей 30 ноября на границе двух стран. На ней стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

Также представители Армении и Азербайджана предварительно согласовали текст регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между двумя комиссиями.

22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. До этого, 21 ноября, Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны смогли договориться об основных принципах мирного договора.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.