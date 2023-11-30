«Известия» показали кадры разгула снежной бури в Якутии

В якутском поселке Тикси на протяжении нескольких дней бушует снежная буря. Видео разгула стихии показывают «Известия» в четверг, 30 ноября.

На кадрах видно, как жители вынуждены передвигаться, преодолевая бурю. Также на видео запечатлено, как человек поскальзывается и падает. Кроме того, транспорт также передвигается с трудом при таких погодных условиях и почти нулевой видимости.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ноябрь 2023 года войдет в топ-10 самых «мокрых» месяцев с 1879-го. Она добавила, что он также будет внесен в топ-3 самых «снежных» за последние 25 лет.

До этого, 19 ноября, на города Сибири обрушился мощный ураган. В ряде городов зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.