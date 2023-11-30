«Нейросетевые» Рахманинов и Чкалов расскажут о главных достижениях России

В России запустили интерактивную онлайн-платформу «это-первые.рф» мультимедийного проекта «Первые», посвященного главным достижения страны.

Как сообщили его авторы, цель создания площадки ─ в современном формате и с использованием новейших технологий рассказать о том, чем может гордиться страна в области космонавтики, спорта, науки, музыки, географических открытий.

На платформе доступны видеоролики, лонгриды, AR-модели, песни и клипы.

Так, в пяти выпусках видеоальманаха используется технология дипфейк для «оживления» исторических личностей, которые рассказывают о развитии в России различных сфер жизни. Среди «лекторов» ─ Сергей Рахманинов, Валерий Чкалов, Иван Павлов, Валерий Харламов, а также представители современной России: хоккеист и тренер Владислав Третьяк, музыкант и продюсер Юра Бардаш, один из создателей вакцины от коронавируса Денис Логунов.

Кроме того, на сайте представлены AR-модели космического корабля «Восток», космодрома «Байконур», корабля Петра Первого «Гото Предестинация», здания Российской академии наук ─ всего их 13. Все модели детально проработаны: пользователи могут изучить их с разных ракурсов на смартфоне или компьютере.

Также на платформе можно найти сборник саундтреков «Первые» и несколько видеоклипов на тему развития отечественных технологий, науки, и культуры.

Проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и «Движения Первых».