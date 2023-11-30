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Задержанный под Купянском диверсант готовил теракт за оплату СБУ лечения сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Харьковской области Роман Евтеев, задержанный за подготовку подрыва российской техники и железнодорожных путей под Купянском, рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) угрозами его больному ребенку заставила пойти мужчину на преступление. Об этом 30 ноября он рассказал во время следственных мероприятий.

По словам задержанного, его ребенку срочно требовалась дорогостоящая медицинская помощь. СБУ воспользовалась этим и шантажировала жителя угрозами лишить возможности получить средства на лечение, если он откажется выполнить задание.

«На меня вышел работник СБУ. Зная о моей проблеме с ребенком, который сейчас лечится в Праге, предложил мне «сотрудничество» за финансовое вознаграждение, «помощь», чтобы я выполнил для них определенные задачи», — рассказал задержанный.

Он уточнил, что диверсии должны были произойти «с русской военной техникой» вместе с видеофиксацией теракта. Евтеев должен был проделать «как минимум две диверсии», чтобы получить обещанные деньги.

Помимо этого у себя дома задержанный хранил лодку и взрывчатку с детонаторами для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины, которая должна была проникнуть в Харьковскую область. Кроме того, он рассказал и о тайниках в лесу со спрятанными внутри средствами связи.

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Ранее, 28 ноября, в Москве были задержаны граждане, подозреваемые в совершении диверсии на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Ими оказались двое несовершеннолетних и молодой человек 2007 года рождения, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Задержанные заключены под стражу.

В тот же день управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Татарстан сообщило, что сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в регионе — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища, которые готовил член организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), а также было предъявлено обвинение по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

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